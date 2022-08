Sylvester Stallone divorzia da Jennifer Flavin dopo 25 anni e copre il tatuaggio della moglie sul braccio

È finito dopo 25 anni il matrimonio tra Sylvester Stallone e Jennifer Flavin. Dopo un quarto di secolo la coppia ha deciso di divorziare. Secondo il DailyMail, sarabbe stata l'ex modella a chiedere il divorzio a "Rocky".

Solo tre mesi fa Stallone aveva pubblicato una foto su Instagram in cui la coppia accarezzava un cavallo. Il post era una dedica ai 25 anni di matrimonio. Mentre lo scorso 10 agosto l'ex modella, sempre su social media, aveva pubblicato uno scatto in cui abbracciava le tre figlie. «Queste ragazze sono la mia priorità. Null'altro importa. Noi 4 per sempre». Stallone, 76 anni e Flavin, 54 anni, erano sposati dal 1997, mentre la loro relazione era iniziata nel 1988.

Le voci sul divorzio

La Flavin avrebbe chiesto il divorzio lo scorso venerdì. La donna inoltre sostiene che tra i motivi del loro divorzio ci sarebbe l'occultamente di Stallone di alcuni dei loro beni coniugali di maggior valore. Questo secondo quando riportato dal portale di gossip Closer Weekly.

La settima scorsa invece, sempre il DailyMail aveva rivelato che Stallone avesse coperto volontariamente il tatuaggio sulla spalla destra, raffigurante la moglie Jennifer, con un'immagine di Birillo, il mastino del film Rocky. Il portavoce dell'ufficio stampa di Stallone ha fatto invece sapere che il protagonista di "Rambo" voleva solo ripassare i colori del tatuaggio, ma, causa un errore del tatuatore, il ritratto della moglie era stato rovinato e l'attore era stato costretto a coprie l'immagine originale con un tatuaggio del cane Birillo.

La Flavin e Stallone si sono sposati il ​​17 maggio 1997 nell'elegante Dorchester Hotel di Londra e, vista la reputazione dell'attore di inguaribile playboy, pochi avevano previsto che sarebbero durati a lungo.

«Non sono ingenua su cosa potrebbe succedere quando non ci sono, è un uomo di 45 anni, non posso cambiare il modo in cui è fatto», dichiarò la modella alla rivista People in quel periodo, aggiunse «comunque, non è un traditore di professione, passiamo insieme cinque notti su sette, quindi non so dove troverebbe il tempo». Dal matrimonio, il terzo naufragato per l'attore newyorkese, sono nate tre figlie, Sophia, che ora ha 25 anni, Sistina, 24, e Scarlet, 20. Stallone aveva in precedenza già avuto avuto due figli con la prima moglie Sasha Czack, Sage, morto di malattia coronarica nel 2012 all'età di 36 anni, e Seargeoh, che oggi ha 43 anni.

