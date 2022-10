Ischia, in abito da sposa sulla tomba del padre: la foto commuove il web. «Verso quell’altare io ti portavo con me»

«Quando ho camminato verso quell’altare tu non c’eri al mio fianco. Non c’eri quando ho conosciuto l’uomo che oggi è mio marito, quando ci siamo fidanzati, non ci sei stato quando abbiamo litigato. Non hai avuto la possibilità di conoscere questo meraviglioso uomo che amo così tanto, non potrai conoscere i nostri figli che, se Dio vorrà, forse un giorno ci saranno. Ma non c’è stato neanche un momento in cui io abbia pensato che tu non ci saresti stato per me, se ti fosse stato concesso più tempo qui con noi».

Fanpage riporta quanto scritto da Gianna su Instagram, nella descrizione delle foto che la immortalano sulla tomba del padre nel giorno del matrimonio, dopo la cerimonia, con l'abito bianco, il velo e il bouqet con appesa la foto del genitore.

La morte del papà

L'uomo è morto circa un decennio fa, ma la ventottenne è voluta tornare a Ischia per sposarsi, nonostante viva in Finlandia da qualche anno con il marito, per avere accanto a sé il padre. Gli scatti sono del fotografo Luca D'Ambra.

«Non c’è stato neanche un attimo in cui io abbia creduto che tu non saresti fiero di me, che non ameresti alla follia la tua nipotina, che non avrei potuto chiamarti e chiederti di sistemare qualsiasi cosa io abbia combinato. Quando ho camminato verso quell’altare io ti portavo con me, non solo come una foto nel ciondolo appeso al bouquet, ma soprattutto nel mio cuore, nella forma dei mille ricordi bellissimi che ho di te».