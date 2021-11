Antonino Spinalbese, incidente per il compagno di Belen: ricoverato in ospedale e sui social le foto dell'auto distrutta

Incidente in auto per Antonino Spinalbese, il compagno (o probabilmente ex, secondo gli ultimi rumors) di Belen Rodriguez. L'hair stylist deve aver preso uno spavento niente male per lo scontro che lo ha visto protagonista, e subito documentato via social. Le conseguenze non sembrano gravi, tanto che lui stesso ha postato prima la foto del parabrezza distrutto e poi della flebo nel braccio al pronto soccorso. Entrambe le immagini con un «ok» di commento nella storia Instagram.

Antonino Albanese, l'incidente

L'auto ne è uscita distrutta con il parabrezza completamente in frantumi, il che fa pensare a un forte impatto. Da Belen, con cui ha avuto una bambina, nessun commento social ma sicuramente i due avranno avuto modo di sentirsi privatamente. I recenti gossip parlano di una frattura recente, tanto che da un po' di tempo i due non si fanno vedere più insieme. E nei giorni scorsi una mezza "conferma" è arrivata anche da un post via social di Spinalbese: «Poveri figli. Ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo?», ha scritto un suo follower su Instagram. E lui ha replicato: «Lo penso anch’io».