Sperlonga presa d'assalto dai vip: Michela Andreozzi, Lopez e Ward che fa una gaffe

Continuano a scegliere Sperlonga cantanti, attori, ministri e, più in generale, vip italiani.

Dopo la toccata e fuga della Azzolina al lido “Il Pirata”, a seguire le orme della numero uno dell'Istruzione è stata Michela Andreozzi.

Lucia Azzolina a Sperlonga, domenica di relax in spiaggia per il ministro dell'Istruzione

L'attrice, regista e sceneggiatrice, però, si è fatta furba e ha optato per un tranquillissimo giovedì: all'atmosfera paradisiaca di Bazzano, quindi, si è aggiunta la quiete di un giorno infrasettimanale.

Pace, relax e le attenzioni dei titolari del lido che hanno potuto riprendere fiato per qualche ora e conversare amabilmente con una delle protagoniste di “Brave Ragazze”, solo per citare uno degli ultimi film.





Ha invece scelto “La Grotta dei Delfini” Luca Ward che, postando un video di una spiaggia deserta alle 10 di mercoledì ha fatto anche una piccola gaffe.

Il famoso doppiatore ha infatti parlato di clima del terrore inculcato dai media e di una presunta psicosi che terrebbe i turisti lontani da Sperlonga e, in generale, dal mare.



In effetti, però, i lidi della Perla del Tirreno sono sold out tutti i weekend a tal punto che in molti iniziano a porsi il problema contrario: troppa affluenza e impossibilità di gestire l'esagerato numero di turisti del fine settimana.

Tutto più tranquillo e rilassato in giornate meno gettonate come, appunto, il mercoledì quando le spiagge e il mare, fino a ieri silenziosissimo in quanto quasi del tutto privo di onde, regalano atmosfere paradisiache e panorami mozzafiato.

