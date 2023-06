Giovedì 22 Giugno 2023, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 08:50

Promossi con 9 in condotta i due alunni che a Rovigo spararono pallini di gomma contro una professoressa, il video del tiro al bersaglio venne anche messo on line per deridere l'insegnante di Scienze. Gli studenti minorenni coinvolti furono 5, ma intanto questi due sono di fatto usciti indenni da questa vicenda che raggiunse una notorietà nazionale.

Secondo il Corriere della Sera, la professoressa bersagliata manderà una lettera al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Ma come è possibile che questi ragazzi abbiamo ottenuto un voto così alto in condotta? E che esempio arriva agli altri studenti che hanno ottenuto lo stesso voto anche se non sono andati in aula con una pistola ad aria compressa?

Una storia dell'epilogo ancora più sconcertante dello stesso tiro al bersaglio quella avvenuta nell’ottobre 2022 all’Itis Viola Marchesini di Rovigo e fece il giro d’Italia. Gli avvocati che rappresentano la professoressa Maria Cristina Finatti chiederanno di accedere ai documenti scolastici sulle valutazioni di fine anno della prima classe dell’Istituto professionale diretto dalla preside Isabella Sgarbi.

I legali Tosca Sambinello e Nicola Rubiero intendono inoltre verificare se le annunciate sospensioni degli alunni coinvolti siano state effettivamente rispettate.