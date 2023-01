Spare Harry, chi lo ha scritto? Chi è J.R. Moehringer: c'è lui anche dietro Open di Agassi e la biografia del patron della Nike

Spare - Il minore, edito da Mondadori, è il primo libro che porta la firma del principe Harry e che ha venduto in un giorno quasi mezzo milioni di copie ed ora è a un milione e mezzo di copie vendute. Ma chi c'è dietro la penna del principe? Si tratta di J.R Moehringer e di mestiere fa il ghoswriter. Cioè? Una sorta di scrittore fantasma che segue i personaggi famosi della società e poi ne scrive la biografia collaborando con gli stessi protagonisti.



Cos'è un ghoswriter?

Lo scrittore fantasma o scrittore ombra è un autore professionista pagato per scrivere libri, articoli, storie e pubblicazioni scientifiche o – in campo musicale – composizioni, ufficialmente attribuiti a un'altra persona. Celebrità e capi politici assumono spesso scrittori fantasma per scrivere o sistemare autobiografie, articoli, discorsi o altro materiale. Nella musica gli scrittori fantasma sono usati nel genere classico, nel pop, come il country o il rap o nelle colonne sonore dei film. L'invenzione di questa figura è fatta risalire allo spin doctor (colui che cura e segue la linea politica di un partito, ndr.) Edward Bernays.

Chi è J.R. Moehringer?

Nato a New York, figlio unico, Moehringer è cresciuto con la madre nel quartiere di Manhasset su Long Island. Il padre ha origini italiane (il cognome del nonno era Attanasio, prima di essere cambiato in Moehringer per integrarsi con la comunità tedesca); la madre ha origini irlandesi. Laureato in Lettere alla Yale University, ha iniziato la sua carriera giornalistica come fattorino al New York Times.



La sua carriera di scrittore, incece, inizia nel 2005 con l'uscita del suo primo romanzo, "Il bar delle grandi speranze" (The Tender Bar, da cui è stato tratto anche un film nel 2021 diretto da George Clooney), in cui ripercorre la sua giovinezza. Il libro è stato definito il migliore dell'anno da diverse testate giornalistiche americane, tra cui il New York Times e USA Today.

Moehringer ha contribuito in modo sostanziale alla stesura di Open, l'autobiografia del tennista statunitense Andre Agassi, uscita nel 2009 e pubblicata per la prima volta in Italia nel 2011, così come a L'arte della vittoria (Shoe Dog), autobiografia del fondatore della Nike Phil Knight, pubblicata in Italia nel 2016 e nel 2023 Spare, l'autobiografia di Harry, duca di Sussex.

JR Moehringer grew up loving The Prince and the Pauper. Now he’s ghostwriter of Prince Harry’s memoir Spare | The Independent https://t.co/9TPz61eQEV — J.R. Moehringer (@JRMoehringer) January 12, 2023

Il successo di Spare e «il giallo editoriale»

Spare, in un solo giorno, nel Regno Unito, ha macinato quattrocentomila copie: è il libro venduto più velocemente nel Regno Unito, nella categoria nonfiction. C'è solo un competitor che ha fatto meglio: si chiama anche lui Harry, ha una cicatrice ed è un maghetto di Grifondoro. Il suo nome è Harry Potter.



Spare- Il minore, edito in Italia da Mondadori, è stato protagonista di un giallo editoriale: embargo saltato, copie vendute in anticipo in Spagna, leak arrivati nelle redazioni di Guardian e PageSix, che ne hanno rivelato tutti i punti salienti. Da lì, una slavina di anticipazioni inarrestabile che ha quasi invalidato la lettura delle 500 pagine, in cui Harry snocciola le sue «dichiarazioni shock», che volevano mettere in pericolo la monarchia più antica d’Europa e invece hanno definitivamente ammazzato ogni tentativo d’epos postmoderno.