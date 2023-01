Fatto a pezzi il libro "bomba" di Harry: «Ha infranto alcune regole cardine»

Martedì 24 Gennaio 2023, 11:02

Il libro del principe Harry ha sollevato numerosi dibattiti nella stampa di mezzo mondo, specialmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito. L'esperto di pubbliche relazioni, Edward Coram-James, si è scagliato contro il libro Spare, facendolo a pezzi e dichiarando a Express.co.uk: "Come è stata presentata la storia? Male. Ha infranto alcune delle regole cardine della reputazione gestione". Per Coram-James il problema principale sta nelle azioni del Duca del Sussex, che non corrispondono alle parole. "Harry potrebbe essere sincero quando dice che desidera la riconciliazione con la sua famiglia. Ma, dicendo questo mentre continua a tirare pugni contro di loro, rischia di apparire bugiardo" ha affermato lo specialista. Intanto, si avvicina il giorno dell'incoronazione di Re Carlo III, attesa per il 6 maggio 2023: Harry sarà invitato? Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Harry dà un ultimatum a re Carlo con queste sei parole, cosa accadra?