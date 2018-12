​Sossio Aruta e Ursula, la passione risboccia in alta quota: compleanno d'amore a Canazei

L’amore (ri)sboccia in alta quota tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, protagonisti di una delle soap tv più “tormentate” e imprevedibili del trono “over”.

Dopo il “tira & molla” degli ultimi mesi e l’amaro epilogo di Temptation Island, la passione fra l’ex bomber di “Campioni” e la bella estetista tarantina pare sia nuovamente esplosa in Val di Fassa dove la coppia è stata avvistata la settimana prima di Natale.

Sossio e Ursula di nuovo insieme, lui vuole sposarla: «Arriverà quel giorno, sarà una favola»

Ospiti dell’hotel Caminetto di Canazei, dove i due hanno incrociato anche gli influencer di “The Hottest Winter” (tra cui gli amici Giordano e Nilufar), Sossio e Ursula hanno partecipato, assieme ad altri vip, agli eventi di dicembre organizzati, ogni anno, dall’Ale Piva Production.

Quattro giorni romantici per cementare un rapporto che, giorno dopo giorno, pare diventare sempre più solido, tanto che – negli ambienti di “Uomini e Donne” – si bisbiglia di una possibile imminente uscita della coppia dal programma.

Intanto, per festeggiare il compleanno di Sossio (il 19 dicembre ha compiuto 48 anni), Ursula ha organizzato, alla discoteca Hexen di Canazei, una grande festa a sorpresa. Pochi minuti prima della mezzanotte, è spuntata con una maxi torta a forma di campo da calcio e, dopo essersi accomodata in consolle, ha impugnato il microfono e, per prima, ha fatto gli auguri al suo compagno.



Lo stesso giorno, sempre per fargli trascorrere un compleanno indimenticabile, Ursula – con la collaborazione della Charlotte Horse Ridinig - aveva organizzato una passeggiata a cavallo tra i boschi innevati di Campitello.

Il giorno prima, invece, la coppia aveva trascorso la mattinata al rifugio Des Alpes, sul col Rodella, dove Sossio si era lanciato anche in una coreografica “proposta d’amore on ice” postata poi sulla sua pagina Instagram.

Coccolati dalle strutture della Union Hotel, Ursula e Sossio hanno trascorso qualche giorno da veri innamorati senza discussioni né litigi. Per la gioia dei loro tanti fans e del manager Ale Piva che li ha voluti nel cast della Settimana Vip: «Sossio e Ursula avevano bisogno dei loro spazi e della loro intimità – spiega – per questo, pur ospitandoli, li abbiamo lasciati liberi di viversi la loro vacanza in assoluta serenità. Averli ospiti qui in Val di Fassa è stato molto piacevole e mi auguro di cuore che questa vacanza possa aver definitivamente fatto esplodere l’amore tra di loro».

