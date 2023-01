Sophie Codegoni ricoverata in ospedale al sesto mese di gravidanza: «Ho il rene infiammato e dilatato. Devo fare degli accertamenti»

Sophie Codegoni è tornata su Instagram. Dopo qualche giorno di assenza dai social, che hanno allarmato i fan, la futura mamma ha voluto spiegare ai follower cosa è accaduto. L'influencer, incinta al sesto mese di gravidanza, ha voluto rassicurare i seguaci chiarendo cosa fosse successo.

Verissimo, Sophie Codegoni aspetta una femminuccia: «Il medico mi aveva detto che non sarei potuta rimanere incinta»

Sophie Codegoni incinta al sesto mese ricoverata in ospedale, come sta

«Ragazze, eccomi. In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all’ospedale e fare un po’ di controlli. Però, tranquille, la mia piccolina sta benissimo. Abbiamo fatto le ecografie e lei è sempre lì, tranquilla e serena». L'ex vippona ha raccontato che a causa di problemi a un rene dovrà stare ricoverata in ospedale qualche giorno. Già alcune settimane fa, la fidanzata di Alessandro Basciano aveva confessato ai suoi fan di aver avuto forte fitte al fianco destro.Il dolore è peggiorato diventando insostenibile, così ha deciso di recarsi in ospedale per degli accertamenti.

Le spiegazioni

«Erano due notti che non riuscivo a dormire. Ieri un male terrificante, quindi ho fatto un’ecografia al rene. E, come immaginavo, c’è il rene destro parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire come mai il mio rene è così dilatato e infiammato anche se non è facilissimo perché Celine è spaparanzata sopra al rene quindi i medici hanno poca visuale». Potrebbe trattarsi quindi di coliche, calcoli o anche un'infiammazione dovuta alla posizione della bimba.