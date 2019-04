Sonia Bruganelli, la foto dopo Ciao Darwin irrita i fan: «Non cominciare come Barbara D'Urso»

Sonia Bruganelli festeggia, e ne ha ben motivo considerati gli ascolti record di Ciao Darwin. Il programma del venerdì sera condotto dal marito Paolo Bonolis in coppia con il maestro Luca Laurenti ha conquistato 4,7 milioni di spettatori, pari al 25% di share.

Sul suo profilo Instagram, Sonia Bruganelli ha pubblicato, oltre ad alcune storie per festeggiare l'ottimo risultato, anche una foto con la curva degli ascolti in cui Ciao Darwin sbaraglia la concorrenza. Moltissimi i commenti di quanti hanno seguito e apprezzato il programma in cui la comicità di Bonolis e Laurenti la fa da padrone, qualche critica "costruttiva" che invita a meno volgarità in prima serata, e alcuni che la riprendono: «Sonia non cominciare pure tu con le curve come la D'Urso», scrive qualcuno paragonandola a un'altra donna della tv che può giustamente andare fiera dei suoi risultati.

Le critiche sul web non sono una novità per Sonia Bruganelli, più volte accusata di ostentare uno stile di vita lussuoso. Ma lei non se ne è mai crucciata troppo, e durante un'intervista a Domenica Live ha risposto: «Non mi importa che qualcuno non mi voglia bene perché mi vede troppo spesso comprare una borsa e poco spesso nei miei momenti di difficoltà. Non offendo nessuno».

Ultimo aggiornamento: 14:22

