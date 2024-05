Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, prima uscita in pubblico. ​E ci sarebbe pure un bacio tra i due

Siamo sicuri che tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ci sia solo una splendida amicizia? Le foto in esclusiva del settimanale Chi mostrano qualcosa di più. "Due persone - scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini - che non resistono alla tentazione di prendersi per mano, di abbracciarsi, di camminare fianco a fianco nella notte romana". Foto che raccontano anche di quello che sembra essere un bacio tra i due.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, lei paparazzata mentre entra a casa di lui a Roma. Il ballerino smentisce il flirt: «È una cara amica»

La serata insieme

Angelo non è certo un uomo abituato al gossip nonostante sia stato per un anno vicino a Ema Stokholma, che aveva conosciuto a Ballando con le stelle.

Diverso il discorso di Sonia Bruganelli abituata a stare sulle prime pagine dei giornali. Ma ora entrambi hanno deciso di uscire allo scoperto o perlomeno prendersi qualche libertà in pubblico.

Lo scorso venerdì, come racconta ancora Chi, Madonia e la Bruganelli, vestita da sera, hanno vissuto una romantica notte per le vie di Roma. Le paparazzata racconta ogni singolo momento. Dall'uscita di casa di lui fino all'arrivo al ristorante orientale tenendosi a braccetto dove ad attenderli c'è una coppia di amici. All'uscita dal ristorante i quattro fanno una passeggiata fino a piazza della Minerva. Una passeggiata in cui Angelo e Sonia si tengono per mano e, "una volta seduti davanti all’obelisco, si avvicinano, si scambiano un gesto d’affetto, le loro teste si avvicinano. Poi si danno un bacio sulla guancia, sorridenti e divertiti", scrive il collega Valerio Palmieri.

E poi? Il giorno dopo "la Bruganelli e Angelo escono di casa, accompagnati da un amico giornalista e con la figlia più piccola del ballerino, Matilde, per andare a un vernissage". La loro giornata questa volta finisce con una cena intima, con Madonia ai fornelli. Il resto si vedrà.