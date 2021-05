Internazionali, Sonego vola in semifinale: Max Giusti esulta e il coro al Foro Italico diventa virale

Lorenzo Sonego guadagna la semifinale agli internazionali BNL Italia di tennis ed è grande l'eco social della sua concquista. Era dal 2007, infatti, che un italiano non arrivava alla semifinale del torneo. Tra le reazioni più calorose quella di Max Giusti, che pubblica un video sul suo canale Instagram dove riprende in prima persona la scena del punto della vittoria tricolore, seguito dalla sua grande esultanza.

Nel video, Giusti si mostra con la macherina, seduto in prima fila a gustare la sfida tra Sonego e il russo Rublev. Dopo il punto della vittoria non riesce a trattenere l'entusiasmo e si lascia andare ad un grido di gioia unendosi a quello del pubblico del Foro Italico. Proprio sul suo profilo Instagram Max Giusti ha postato nelle scorse ore ironiche interviste ai campioni del tennis italiano Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Martina Trevisan che si sono raccontati ai suoi microfoni, durante Italians do it better.

