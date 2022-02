Sofia Goggia, niente Super G a Pechino: alle Olimpiadi la campionessa punta tutto sulla discesa libera

Niente Super G per Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino 2022 in programma domani a Yanqing, in base a quanto confermato dalla Federazione. La sua partecipazione era solo un'ipotesi, mentre resta fermo il proposito di essere presente alla gara della discesa libera di martedì 15 febbraio. Oggi la Goggia ha avuto una sessione di allenamenti.

L'attesa

Sofia Goggia, a piccoli passi, continua insomma nel recupero a tempo di record per la discesa olimpica del 15 febbraio e accontona ciò che era parso chiaro fin dall'inizio, niente SuperG a cui guarda invece Federica Brignone, dopo l'argento di due giorni fa nello slalom gigante e l'uscita nella seconda manche nello slalom di ieri vinto da Petra Vlhova, senza nascondere le sue ambizioni di podio.

La sfida è alla svizzera Lara Gut-Berhami, detentrice della Coppa del mondo di specialità, alla ceka Ester Ledecka, oro olimpico a PyeongChang, e a Mikaela Shiffrin, nonostante le sue delusioni olimpiche. Dopo aver testato la neve artificiale di Yanqing ieri con gli sci da gigante, questa mattina Sofia Goggia era già ai piedi delle piste per una nuova sessione di allenamento con gli sci da superG per proseguire così la sua rincorsa olimpica. In una breve storia sul suo profilo Instagram l'azzurra parla delle sue condizioni. «Ciao fans, come andiamo? Sto sciacchiando, non mi espongo tanto. Però dai, pian piano». Il SuperG in programma venerdì sembra troppo vicino per ipotizzare una partecipazione in forma di test; l'obiettivo resta la discesa del 15 febbraio, prova nella quale Goggia vuole difendere il titolo olimpico conquistato quattro anni fa a PyeongChang ma al momento non c'è nessuna decisione definitiva sulla partecipazione. Il suo stato di salute viene monitorato giorno per giorno. Nel frattempo la bergamasca ha rincuorato la snowboarder Michela Moioli, dopo l'eliminazione. «Sorella d'Italia - scrive Goggia con una stories su Instagram - ti voglio bene. E ti abbraccio tanto...e più forte di prima. Che tu vinca o che tu perda, l'Italia è sempre con te». Nonostante l'uscita di scena durante la seconda anche dello slalom di oggi, Federica Brignone ha confermato l'ottima forma: ha interpretato un avvio di seconda manche all'attacco, sbagliando poco prima della parte finale del tracciato ed uscendo senza ultimare la gara. Sono comunque buone le sensazioni dell'azzurra, che ha dimostrato una sciata in crescendo anche in slalom. «Oggi l'obiettivo era di fare un allenamento per la combinata - le parole dell'azzurra - Ho avuto la chance del posto nello slalom, visto che in Italia abbiamo delle giovani che stanno ancora crescendo che possono sciare forte, ma di aver avuto comunque il posto visto che proprio su questa pista ci sarà la combinata. Mi dispiace per l'errore, stavo sciando meglio il feeling era migliore. La neve è strana, mi sono ambientata meglio in gigante che non in slalom». «I miei obiettivi saranno il superG e la combinata, domani in allenamento cercherò di avere un buon feeling con la pista di gara che rispetto agli uomini non faremo sopra le prove - aggiunge la Brignone - Dovremo fare un'ottima ricognizione il giorno di gara, spero di ambientarmi subito con gli sci lunghi su questa neve come ho fatto in gigante»