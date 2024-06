Lunedì 10 Giugno 2024, 03:06

È uno dei chitarristi più iconici del rock. Non solo della sua generazione, ma della storia in generale. Saul Hudson, per tutti semplicemente Slash («Nessuno mi chiama più Saul: forse solo la polizia, perché è scritto sulla patente»), nei sei anni che dal 1987 al 1993 consacrarono i Guns N’ Roses come una delle più grandi rock band di sempre ha creato alcuni dei riff e degli assoli più celebri del genere: quelli di Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle e November Rain sono finiti ovunque, dalle pubblicità ai film. L’anno prossimo compirà 60 anni e per l’occasione il musicista londinese ha voluto farsi, in anticipo, un regalo speciale: un album, Orgy of the Damned, appena uscito, in cui rivisita insieme ad amici e colleghi come Iggy Pop, Brian Johnson degli AC/DC, Demi Lovato, Paul Rodgers, Billy Gibbons e Gary Clark Jr. e altri alcuni standard blues, da Born Under a Bad Sign a Crossroads di Robert Johnson. «È stato un sogno rimasto nel cassetto per trent’anni. Tra i vari progetti portati avanti dopo l’uscita dai Guns, prima della reunion del 2016, non ho mai avuto il tempo per lavorarci», racconta.



Quando lo ha trovato?

«Lo scorso anno. Avevo un paio di settimane libere tra una data e l’altra con i Guns. Mi sono detto: “Facciamolo”. Ho buttato giù l’elenco dei brani e la lista degli ospiti: il disco ha preso forma così».



Le hanno detto tutti sì senza fare troppe storie?

«Sì, tutti. Sono partito dagli amici: Iggy, Brian Johnson, Paul Rodgers, Demi Lovato».



L’ex stellina Disney nel disco canta una sorprendente versione di “Papa Was a Rollin’ Stone”, classico della Motown con il quale i Temptations nel 1973 vinsero tre Grammy: promossa o bocciata?

«Promossa a pieni voti. Se l’è cavata alla grande. Ma non ne dubitavo, conoscendola (i due avevano collaborato già lo scorso anno per Sorry Not Sorry, ndr)».

Chi altro le piace tra le popstar di nuova generazione?

«Billie Eilish, Katy Perry. Penso che abbiano nei rispettivi repertori grandi canzoni pop».



E basta?

«Non passo molto tempo ad ascoltare il pop. Questi sono i primi nomi che mi vengono in mente. Tornando al disco, vogliamo parlare della versione di Beth Harth di “Stormy Monday”?».



Cos’ha di speciale?

«L’abbiamo registrata dopo che Beth era appena tornata dal memoriale di Jeff Beck a Londra. Era emotivamente scossa. La sua interpretazione ha qualcosa di magico, di sovrannaturale: registrare quel brano è stata un’esperienza intensa».



Perché è così legato al blues?

«Perché è da lì che arrivo, come musicista. Mi considerano tutti un chitarrista rock, ma sono cresciuto in una casa in cui si ascoltava il blues. Ho sempre desiderato fare un disco di cover di alcuni dei brani che mi hanno segnato da ragazzino, senza avere chissà quale aspettativa. Ci provai già negli anni ’90, quando lasciai i Guns e fondai un gruppo chiamato Slash’s Blues Ball, che faceva pezzi di giganti del blues e del soul, da Robert Johnson e Stevie Wonder. Poi, però, rimisi in piedi la mia band, gli Slash’s Snakepit, prima di entrare nei Velvet Revolver. E il tempo è volato».

Nel frattempo ha fatto un disco solista (“Slash” del 2010), pubblicato quattro album con Myles Kennedy e i Conspirators, è rientrato nei Guns. A proposito, è vero che con Axl e soci state registrando un nuovo album dopo oltre trent’anni?

«Sì, lo confermo. Ne stiamo parlando. Ma non dico altro, perché altrimenti poi finiamo a parlare solo di quello (ride)».



Arriverà entro la fine dell’anno, per caso?

«Entro la fine dell’anno farò un nuovo disco con i Conspirators. Non so stare fermo».



Un altro sogno nel cassetto ce l’ha?

«Un altro disco blues, magari solo di brani scritti da me. Intanto a luglio partirò in tour dagli Usa: porto con me artisti blues che stimo, come la Warren Haynes Band e Christone “Kingfish” Ingram».



Quando arriverà in Italia?

«Spero l’anno prossimo. I fan italiani sono tra i migliori al mondo. L’anno scorso al Circo Massimo ho provato grandi emozioni, durante il concerto dei Guns».



Sotto al palco c’erano anche i Maneskin: li conosce?

«Certo. Hanno aperto un nostro show a Rock in Rio, in Brasile, due anni fa. Fenomenali».