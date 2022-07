Sinner: chi è, età, fratello adottivo, quanto guadagna. Tutto quello che sappiamo sul tennista azzurro

Sinner, nonostante la sua giovane età, è già una delle grandi star del tennis della nostra epoca. Originario di Bolzano il ventenne è il più giovane italiano ad aver raggiunto la posizione numero 12 del ranking mondiale ATP. Protagonista assoluto assieme a Berrettini della Golden age del tennis italiano, Jannik sta facendo sognare tutti gli appassionati di questo sport. Veloce, razionale, potente, sono solo alcune delle caratteristiche che fanno di lui un predestinato. Del resto Sinner stesso, in tempi non sospetti, lo aveva detto: «Arriverò in alto» e I fatti gli stanno dando ragione. Il carattere e la determinazione da dna non gli mancano.

Dalla fidanzata al fratello adottivo fino ai contratti milionari, ecco chi è il giovane campione altoatesino.

I record

Diversi i primati ottenuti dall'italiano dopo la vittoria ai danni dello statunitense John Isner. Sinner è stato in grado di conquistare gli ottavi in tutti i tornei del Grande Slam già all'età di 20 anni: negli ultimi tre anni ci è riuscito al Roland Garros, agli Us Open nel 2021 (perdendo col tedesco Zverev) e quest'anno sia agli Australian Open che a Wimbledon. È il più giovane azzurro di sempre a completare il cerchio, il sesto nell'era Open. Infatti, l'altoatesino si è aggiunto alla lista in cui sono presenti Raffaella Reggi, Silvia Farina, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta e Matteo Berrettini. Un altro dato importante, in vista del prossimo match, è sul servizio: l'attuale numero 13 al mondo, che tornerà presto in top ten, non ha mai concesso la battuta all'americano (neppure un mini-break al tie-break del secondo set).

Il fratello adottivo

Jannik ha un fratello adottivo di tre anni più grande (Mark) al quale è molto affezionato. Papà Hanspeter e mamma Siglinde lavorano in Val Fiscalina, presso il rifugio Fondovalle (Talschlusshütte) in qualità di chef e cameriera. Fin da piccolo Sinner, provenendo da quelle zone, ha vissuto con passione un altro sport: lo sci. Prima dei sette anni, infatti, Jannik non ha mai toccato una racchetta ma sapeva già sfrecciare a grande velocità sulle piste. Una passione che è rimasta intatta. Quest’anno, nella pausa post-stagione australiana è finalmente riuscito a coronare uno dei suoi sogni nel cassetto: sciare con Lindsey Vonn.

I contratti milionari

A Roma l'azzurro ha messo la firma su un nuovo contratto di sponsorizzazione da 10 anni. A riportare la notizia è stata qualche tempo fa la Gazzetta dello Sport che aggiunge alla durata dell’accordo anche un altro dettaglio non di poco conto: Jannik dovrebbe incassare 15 milioni di euro all’anno, assicurandosi così un totale di 150 milioni. Se è vero che i soldi non fanno la felicità, di sicuro però un contratto così importante farà capire al ragazzo di San Candido quanto la multinazionale americana creda in lui come prossimo top-player del tennis mondiale: insomma, un’iniezione di fiducia oltre che di cash.

La fidanzata

Non si hanno notizie al momento sullo status sentimentale del tennista altoatesino che è stato legato per un po’ di tempo all’influencer Maria Braccini. I due sono stati fidanzati per quasi un anno e la ragazza è apparsa spesso nel box di Sinner, accompagnandolo in giro per i tornei. La relazione però è finita e la conferma ufficiale è arrivata ad inizio 2022. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato Jannik a troncarla. Alla base di tale decisione un selfie galeotto postato dalla ragazza sui social, che una persona riservata come Sinner non avrebbe gradito.