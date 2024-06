Simona Ventura e Giovanni Terzi, il matrimonio si avvicina: la festa prima della cerimonia (con 1000 invitati), la location, i testimoni

Simona Ventura e Giovanni Terzi, dopo sei anni d'amore, stanno per diventare marito e moglie e coronare il loro sogno più romantico. La conduttrice e il giornalista non vedono l'ora di pronunciare il fatidico sì, che diranno il 6 luglio prossimo al Grand Hotel di Rimini. Si tratta del loro posto del cuore, come rivelato da Ventura nella sua intervista a Gente. La conduttrice ha anche spiegato che quel giorno il rito civile si terrà alla presenza di pochi intimi, mentre la festa di pre-matrimonio, con tutti gli amici di sempre, si terrà il 26 giugno prossimo a Milano.

Il matrimonio di Simona Ventura

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno deciso di celebrare due volte i festeggiamenti del loro matrimonio. La conduttrice ha raccontato al settimanale Gente che il prossimo 26 giugno lei e il compagno terranno un party esclusivo a Milano. Enzo Miccio, notissimo wedding planner coordinerà il tutto, anche perché sono previsti mille invitati. Alla fine del mese, quindi, ci sarà solamente la festa in onore degli sposi, mentre la cerimonia vera e propria è fissata per il 6 luglio come aveva dichiarato Giovanni Terzi ancora qualche mese fa a Ballando con le Stelle.

E i vestiti come saranno? Ovviamente, Simona Ventura non ha proferito parola sugli abiti che indosserà ma, qualche tempo fa ospite nella trasmissione di Antonella Clerici "È sempre mezzogiorno", aveva detto: «Non voglio essere sobria, non è da me.

Essendo donna di spettacolo, voglio essere spettacolare».

I testimoni di nozze

Per quanto riguarda i testimoni, invece, gli sposi hanno scelto amici cari e fidati. Per Giovanni Terzi ci sarà Marco Di Terlizzi, il suo migliore amico, mentre, per Simona Ventura, l'amica e collega Paola Perego. La conduttrice ha spiegato a Gente: «Lei è forte dei 25 anni di rapporto con Lucio Presta e mi può dare dei consigli».