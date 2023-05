Simona Ventura criticata, non si ricorda di Maria Giovanna Maglie: «Ma non è stata tua opinionista?»

Mercoledì 24 Maggio 2023, 12:16

Maria Giovanna Maglie, giornalista di grande talento e famosa presenza nei talk show politici in televisione, si è spenta il 23 maggio, presso il San Camillo Forlanini di Roma. La notizia della sua morte è stata annunciata su Twitter da Francesca Chaouqui, che si trovava accanto a lei al momento del decesso. La causa del suo decesso è da attribuirsi a una complicazione venosa. La giornalista era stata ricoverata in ospedale per circa due mesi, dove aveva subito diversi interventi chirurgici. Sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio. "Non la conoscevo, ma la apprezzavo molto. Mi dispiace" ha twittato Simona Ventura. "Non è stata tua opinionista all’isola?" ha chiesto qualcuno. Simona ha così risposto alle critiche: "Scusate. C’era un giro di opinionisti e la sua presenza mi era sfuggita. Chiedo venia. Erano in tanti". "Ai tempi un posto da opinionista da te era bramatissimo" ha aggiunto qualcun altro.

Foto: Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE: -- Allagamenti in Emilia Romagna, Simona Ventura: ‘non so che c…o devo fare’