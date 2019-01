Simona Ventura, il nuovo fidanzato è il giornalista Giovanni Terzi

Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati e hanno dato l’annuncio attraverso un video sui social. Dalla fine della relazione naturalmente con la Ventura single molti uomini le sono stati avvicinati come ipotetici flirt ma ora sembra che la conduttrice abbia un nuovo amore, il giornalista Giovanni Terzi.





Nessun ritorno di fiamma con Gerò quindi, che frequente ancora per il bene della figlia Caterina e la conferma arriva proprio dal diretto interessato: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”.

Giovanni Terzi ha rivelato la love story non ha nulla a che fare con la fine del rapporto fra la compagna e l’ex: “Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso. Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, intanto è molto bella e promettente (…) Vorrei precisare, però, che il nostro legame non c’entra con la rottura di Simona e Gerò”.



