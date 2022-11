Silvio Berlusconi, un musical sulla carriera politica e i processi del cavaliere. «Satira con feroce lente femminista»

Silvio Berlusconi il musical. Potrà sembrare incredibile, ma dopo essere stato raccontato in libri e film, alla fine il cavaliere è diventato protagonista anche di una rappresentazione teatrale. Lo spettacolo musicale dal titolo "Femminista Feroce: una storia quasi vera", scritto dagli ex attori di teatro, Grange Hill Ricky Simmonds e Simon Vaughan, verrà portato in scena a Londra.

Ascesa e caduta. Un musical con protagonista Berlusconi, non lui ovviamente ma la sua vita. La rappresentazione scenica, scandita dalla musica di brani come "For Italy", "Bunga Bunga", "Thank Goodness for Silvio" e "My Weekend with Vladimir", porterà sul palco teatrale la carriera dell'ex presidente del Consiglo. Lo spettacolo, che verrà portato in scena nel 2023 nella cornice del Southwark Playhouse di Londra, si aprirà con la sentenza di condanna nel processo per frode fiscale per poi passare a ripercorrere tutte le tappe di una carriera tanto incredibile quanto controversa.

La storia del cavaliere verrà raccontata attraverso gli occhi di tre donne: Ilda Boccassini, il magistrato milanese "nemico giurato" di Berlusconi (nelle aule di tribunale chiaramente), la seconda moglie, Veronica Lario, da cui ha divorziato nel 2009 dopo quasi 20 anni di matrimonio e una non meglio identificata giornalista ispirata a una persona reale. Quest'ultima probabilmente un espediente narrativo per riportare l'occhio critico dell'opposizone (politica e sociale). «Focalizza su di lui una feroce lente femminista», ha detto la regista del musical, Francesca Moody «queste donne raccontano la sua vita attraverso la loro».

🇮🇹 NEW SHOW ANNOUNCEMENT🇮🇹



BERLUSCONI is a modern-day cautionary tale, an urgent & prescient story about a brand of political leadership that has become all too familiar. A hilarious, naughty, noisy new musical. At @swkplay from 25 March - 29 April 2023 https://t.co/Jf98Lz9tR6 pic.twitter.com/3lb1ytrW2o — Francesca Moody Productions (@FMP_Theatre) November 23, 2022

«Lo spettacolo esplorerà il carisma di Berlusconi, il modo in cui ha gestito il potere con un sorriso e un occhiolino e come ha messo le basi per un certo stile di leadership populista tracciando alcuni parallelismi con Boris Johnson e Donald Trump» ha aggiunto Moody. Non mancheranno riferimenti alle trame scabrose che hanno alimentato la vita di Silvio: dalla fondazione di Mediaset, passando per l'amicizia con Putin fino al famoso “bunga bunga” nato dagli scandali sessuali che caratterizzarono i suoi ultimi anni da leader indiscusso del panorama politico nazionale.

