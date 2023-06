Silvio Berlusconi, Martinelli: «Ha cambiato politica, tv, calcio e giornalismo. Così Berlusconi è entrato in simbiosi con le persone»

Lunedì 12 Giugno 2023, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 16:06

Il video commento del direttore de Il Messaggero Massimo Martinelli sulla morte di Silvio Berlusconi.

«Berlusconi ha attraversato la storia del nostro paese negli ultimi 30 anni in diversi campi. Nella politica, nello sport, nell'informazione e nello spettacolo. Quattro settori all'interno di cui lui ha cucito la sua personalità e il consenso della gente riuscendo ad entrare in simbiosi con le persone. Nell'informazione privilegiando la cronaca, nello spettacolo privilegiando l'entertainement, nella politica vicino alle stanze delle persone e poi conquistando l'amore incondizionato dei tanti tifosi del Milan e poi del Monza. Una capacità che non gli è stata perdonata. La lotta con i suoi oppositori con la sinistra è stata una lotta senza quartiere che non prevedeva la legittimazione dell'avversario. È stata una lotta volta a delegittimarlo giudiziariamente, privatamente prima ancora che come uomo politico».