Silvio Berlusconi e la barzelletta dell'incontro con il Padre eterno raccontata alla convention

Mercoledì 14 Giugno 2023, 14:45

Durante un discorso tenuto alla conferenza di Forza Italia, Silvio Berlusconi, concentrato nella presentazione del programma di governo, condivise una divertente storia. Ora che il Cavaliere è scomparso all'età di 86 anni, la barzelletta raccontata dall'ex Presidente del Consiglio nel 2017 ritorna in modo sorprendente sui social. Durante un raduno del partito a Ischia, il Cavaliere raccontò la sua "chiamata in Paradiso" per risolvere, grazie alla sua esperienza sindacale e politica, i conflitti tra Santi, Beati e Angeli. La sua missione ebbe successo e il Padreterno lo convocò per un colloquio che durò ore, suscitando incredulità tra le anime celesti. Dopo il lungo colloquio, il Padreterno uscì e, appoggiando una mano sulla sua spalla, gli disse: "Caro Silvio, mi ha davvero colpito l'idea di trasformare il Paradiso in una società per azioni e quotarla in borsa. C'è solo una cosa che non capisco: perché dovrei io diventare vicepresidente?". Photo Credits: Kikapress, Music: Korben

