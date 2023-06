Silvio Berlusconi, Del Debbio gela Barbara D'Urso allo speciale TG 5: «Ora puoi piangere». La reazione basita di lei

Mercoledì 14 Giugno 2023, 14:48

Nello speciale del TG5 dedicato alla morte di Silvio Berlusconi, si è visto andare in scena un momento decisamente surreale che ha suscitato un forte dibattito tra i telespettatori. Durante la trasmissione, Paolo Del Debbio ha pronunciato delle parole verso Barbara D'Urso che hanno generato molte discussioni. Dopo aver visto quanto avvenuto nel corso della diretta, qualcuno ha considerato tale comportamento come totalmente irrispettoso nei confronti della conduttrice televisiva, mentre altri lo hanno interpretato come una sorta di presa in giro da parte di Del Debbio. Ma cosa sarà accaduto esattamente? E come avrà reagito la D’Urso alle parole del giornalista? Scopriamolo insieme. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

