Silvia Toffanin, morta la mamma Gemma Parison. Il messaggio di Verissimo

Grave lutto per Silvia Toffanin. La mamma, Gemma Parison, malata da qualche mese è morta nella giornata di oggi. La donna, oltre alla conduttrice lascia il marito e un'altra figlia, Daiana. La donna era stata bidella in una scuola e con la figlia aveva un rapporto molto stretto, sebbene la stessa Silvia Toffanin abbia sempre mentenuto riservata la propria vita privata. Anche la redazione di Verissimo, trasmissione condotta da Toffanin, si è immediatamente unita al cordoglio, con un post su Facebook: «Un grande abbraccio da tutti noi alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma», si legge.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Matilde Brandi in lacrime a Verissimo: «Non gli ho fatto... CANALE 5 Andrea Damante a Verissimo: «Giulia De Lellis? Il nuovo... VERISSIMO Manila Nazzaro, dramma a Verissimo: «Ho avuto il morbo di...

Matilde Brandi in lacrime a Verissimo: «Non gli ho fatto neanche il funerale». Silvia Toffanin si commuove

Raoul Bova a Verissimo svela il motivo del dimagrimento: «Mia madre forse è morta di Covid, ma non lo dicono»

Un grande abbraccio da tutti noi di #Verissimo alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma 🙏🏻❤️ Pubblicato da Verissimo su Giovedì 29 ottobre 2020

Ultimo aggiornamento: 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA