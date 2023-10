Silvia Jacovitti, figlia del celebre fumettista: «Prima di morire mio padre ballò il tip-tap»

«Quando mio padre era vivo, si preoccupava della fine che avrebbero fatto i suoi disegni alla sua morte. Quando è scomparso, ho sentito che dovevo proteggerli e proteggerlo. La biografia è un modo per ricordarlo anche come personaggio». Così la figlia di Benito Jacovitti, Silvia, ci racconta la filosofia alla base degli omaggi a suo padre. Nel centenario della nascita del fumettista, a celebrare la sua arte è il libro illustrato 100 anni con Jacovitti di Stefano Milioni ed Edgardo Colabelli, appena edito da Ultra (224 pagine, 35 euro). «La biografia è un modo per ricordarlo anche come personaggio», sottolinea. E sono le mostre Jacovittissimevolmente L’incontenibile arte dell’umorismo, a cura di Dino Aloi, Silvia Jacovitti e Giulia Ferracci, da mercoledì al 18 febbraio al Maxxi a Roma, e Tutte le follie di Jac!, curata da Luca Raffaelli, fino al 26 febbraio al Macte di Termoli.

Che personaggio era suo papà?

«Un uomo buffo, particolare, ma non senza i suoi momenti cupi. È rimasto sempre un ragazzino nell’animo, gli piaceva fare scherzi, anche cattivi, per me era quasi come un fratello minore».

Quali scherzi cattivi?

«Quando ero una bambina, a volte, senza motivo, mi chiudeva dentro uno sgabuzzino, al buio, e quando piangevo sentivo fuori la sua risata. Oggi un racconto del genere fa pensare a una situazione da Telefono Azzurro ma non era così, giocava come un fratello avrebbe fatto con la sorellina».

Come mai, secondo lei?

«Credo che scherzi e leggerezza fossero la sua risposta alla vita.

Da piccolo, ha conosciuto fame, miseria, guerra, il fascismo, i bombardamenti, la paura dei nazisti. Ha sofferto».

Quando ha iniziato a disegnare?

«A sei anni disegnava sulla strada come facevano i madonnari e la gente gli dava qualche soldo. Aveva un vero dono. Mio nonno lo capì e lo aiutò a svilupparlo. Il primo contratto come disegnatore lo ebbe già a sedici anni».

Cosa lo ispirava?

«Amava osservare la gente. Stava a lungo al bar solo per vedere volti, espressioni, abiti. Ognuno di noi è una storia. Temeva la folla, perché diceva sempre che può generare caos, ma provava un profondo interesse per l’Altro».

E i salami e le altre figure inusitate nei suoi disegni?

«Quando si metteva al tavolo da disegno, non sapeva mai che storia avrebbe creato, se la raccontava, di fatto, lavorando. Quei disegni, poi diventati la sua cifra, erano per prendere tempo».

Che ricordi ha del suo lavoro?

«Si chiudeva nel suo studio, dalla mattina alla sera, dovevamo bussare per entrare. Per me quella era una specie di stanza della magia. E la viveva così anche lui. Gli bastavano un foglio, un pennino e una boccetta di china nera per creare un mondo. Non serviva altro».

Il suo personaggio preferito?

«Li amava tutti, ma direi Cocco Bill. Mio nonno, quando faceva il proiezionista, lo portava con sé. Si innamorò dei film di Sergio Leone. Aveva una collezione di pistole e fucili. E ogni tanto per casa, metteva cappello da cowboy, cinturone e pistole. Una volta mi sparò».

Come, le sparò?

«Sì, a salve s’intende. Avevo 30, 35 anni. Ebbi una paura tremenda, ancora oggi ho il terrore dei botti forti. Mia madre si arrabbiava sempre quando faceva scherzi cattivi, quella volta lo sgridò. Ma era il suo modo di giocare».

Anche per placare queste emozioni forti diede la camomilla al suo Cocco Bill?

«Da bambina, ero ansiosa, dovevo prendere sempre la camomilla la sera. Diventò un rito. Inventò Cocco Bill due anni dopo la mia nascita e credo che quella camomilla sia la mia. Spesso prendeva ispirazione dalla famiglia».

Quali altri personaggi vengono da “casa”?

«Zagar era il nome del gatto nero della famiglia di mamma ed è diventato quello di un personaggio, tutto nero. Le vecchine erano ispirate alle nonne e alle zie».

Cosa ricorda del giorno in cui è scomparso?

«Ballò il tip-tap. Era il 3 dicembre 1997. Avevo pranzato da loro. Alle 14 andava sempre a fare una passeggiata di venti minuti. Venne a salutare me e mamma e prima di uscire fece un piccolo tip-tap, aveva una passione per Fred Astaire. Ballò bene, fu leggerissimo, fece anche il saltino laterale. Uscì e non tornò più».

Sua mamma?

«La lasciai a casa poche ore per prendere accordi per il funerale. Quando tornai, era stesa sul divano senza vita. Fu tremendo, poi con il tempo ho capito che mio padrer era andato a prenderla e lei non aveva esitato. Erano innamoratissimi. Papà le portava una rosa ogni domenica».

E l’archivio di disegni?

«È molto ricco, anche di inediti. Ho catalogato tutto e mi prendo cura dei disegni. Vorrei creare uno Spazio Jacovitti, dove esporre alcuni dei suoi lavori e aiutare i giovani talenti meno fortunati. Lo proteggerò, l’ho detto. Non sarà dimenticato».