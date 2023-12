Sienna Miller incinta a 41 anni con un compagno di 14 anni più giovane: «Chi mi critica è figlio del patriarcato»

L'attrice Sienna Miller è incinta e il suo compagno è di 14 anni più giovane. Elementi che le hanno attirato commennti anche negativi. Perché lei ha 41 anni, mentre il padre del bambino (il collega Oli Green) ha 27 anni. A Vogue ha raccontato di essere sottoposta a pregiudizi di tutti i tipi: “Le persone si sentono a proprio agio con uno stile di vita che esiste da molti anni, molto misogino e patriarcale. Essere la donna più anziana in una relazione con una persona più giovane o essere incinta a più di 40 anni genera giudizi come ‘irresponsabile’ e ‘poverina’. Ci sono due standard ma credo che le persone non si pongano neanche il problema. È tutto molto triste”.

Le critiche

Lei è già mamma, di una bambina di 11 anni avuta con l’ex compagno Tom Sturridge. “Mi piacerebbe arrivare al punto in cui non sento più il bisogno di scherzare sul fatto di non essere più giovanissima e di essere in attesa di un bambino per mostrare di essere ironica e di saper ‘stare allo scherzo'”, ha aggiunto l’attrice.

Come si è conosciuta con l'attuale compagno

La Miller ha raccontato di come sia stato difficile per Green convincerla a uscire. Si sono conosciuti ad una festa.