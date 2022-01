Morto Sidney Poitier, leggenda di Hollywood e primo uomo di colore a vincere l'Oscar come miglior attore: aveva 94 anni

È morto a 94 anni Sidney Poitier, il primo uomo di colore a vincere l'Oscar come miglior attore. La star di Hollywood era nota per film tra cui "Indovina chi viene a cena?", "La calda notte dell'ispettore Tibbs" e "I gigli del campo" , per il quale fu premiato la celebre statuetta d'oro. La notizia è stata annunciata dal ministro degli Esteri delle Bahamas Fred Mitchell.

Sidney Poitier, chi era

Sidney Poitier è stato un attore afroamericano che per primo ha raggiunto la dimensione di icona di Hollywood, Nacque a Miami, in Florida, il 20 febbraio 1927, figlio di modesti commercianti bahamiani, Evelyn Outten e Reginald James Poitier.

Dopo essere stato nominato come miglior attore protagonista per "La parete di fango" (1958), per la cui interpretazione vinse un premio Bafta, ottenne il premio Oscar come miglior attore nel 1964 per l'interpretazione ne "I gigli del campo" grazie al quale vinse pure il Golden Globe. Negli anni successivi consolidò la propria fama con alcuni ruoli rimasti memorabili, fra cui quelli di Virgil Tibbs, ne "La calda notte dell'ispettore Tibbs" (1967), di John Prentice in "Indovina chi viene a cena?" (1967) e di Warren Stantin in "Sulle tracce dell'assassino" (1988).

Poitier ha ottenuto automaticamente la cittadinanza americana per essere nato inaspettatamente a Miami mentre i suoi genitori erano in visita. È cresciuto alle Bahamas ma si è trasferito in America quando aveva 15 anni, ottenendo il suo primo ruolo cinematografico nel 1955 in Il seme della violenza. Il suo primo incontro con le nomination ai premi è arrivato con La parete di fango (1958), che lo ha visto nominato come miglior attore insieme al co-protagonista Tony Curtis.