Dietista 27enne si impicca nella sua camera. L'ultimo biglietto: «Scusami mamma»

Una giovane nutrizionista di 27 anni di Manhattan si è impiccata nella camera da letto nel West Village dopo aver pubblicato online una nota dove annunciava il suicidio. Si scusava con sua madre dicendo: «Mi dispiace tanto mamma. Non sento assolutamente nulla durante quello che avrebbe dovuto essere il periodo più felice e più buio della mia vita».

Tara Condell, originaria di San Francisco, è stata trovata morta con una cinghia intorno al collo nel suo appartamento sulla West 10th Street intorno alle 16:30 di mercoledì. I colleghi preoccupati hanno chiamato i poliziotti dopo che la ragazza non si è presentata al lavoro presso l'ufficio Midtown di Top Balance Nutrition e hanno letto la nota pubblicata sul suo sito web. Oltre alla nota ha lasciato un altro messaggio in una cartella nel suo salotto.

Tara, che secondo il suo sito web è una nutrizionista dietista specializzata in nutrizione generale, gestione del peso, malattie gastrointestinali e cura del diabete, si è scusata con sua madre dicendo: «Mi dispiace tanto mamma». «Ho scritto questa nota più volte nella mia testa per oltre un decennio e questo finalmente mi sembra il momento giusto - si legge sul suo sito web - Nessuna modifica, nessun pensiero eccessivo. Ho accettato che la speranza non sia altro che una delusione ritardata, e sono semplicemente stanca di sentirmi stanca».



«Mi rendo conto di non meritare di pensarla in questo modo perché ho davvero un grande stile di vita sulla carta - prosegue - Sono fortunata a mangiare i pasti migliori. Vivo da sola nella seconda città più grande d'America (San Francisco, avrai sempre il mio cuore). Tuttavia, tutte queste sfaccettature mi sembrano banali».

«Spesso mi sentivo distaccata mentre ero in una stanza piena delle mie persone preferite - dice - Inoltre non ho sentito assolutamente nulla durante quelli che avrebbero dovuto essere i momenti più felici e più bui della mia vita. Nessuna singola conversazione o situazione mi ha portato a prendere questa decisione, quindi a che punto ti ritrovi metaforicamente il grilletto?».

Ultimo aggiornamento: 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA