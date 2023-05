Morto Sheldon Reynolds, leggenda degli Earth, Wind & Fire. Il chitarrista aveva 63 anni

Sheldon Reynolds, talentuoso chitarrista e membro chiave di band funk e soul popolarissime come i The Commodores e gli Earth, Wind & Fire, è morto all'età di 63 anni. La morte di Reynolds è stata annunciata sui social martedì da Philip Bailey, suo ex compagno di band negli Earth, Wind & Fire.

Addio a Freddie White, il batterista degli "Earth, Wind and Fire"

Sheldon Reynolds, la morte annunciata sui social

La morte di Reynolds è stata annunciata sui social media martedì da Philip Bailey, suo ex compagno di band negli Earth, Wind & Fire. «Questa notizia della transizione di Sheldon Reynolds è molto triste per tutti noi che lo conoscevamo e lavoravamo con lui.

Chi era Sheldon Reynolds Dopo essersi laureato all'Università di Cincinnati, Reynolds si è dedicato a tempo pieno alla musica. Dopo che il cofondatore e co-cantante dei Commodores, Lionel Richie, lasciò il gruppo al culmine del suo successo nel 1982 (per iniziare la sua redditizia carriera da solista), Reynolds portò il suo talento chitarristico nella band funk e pop. Poi l'approdo agli Earth, Wind e Fire.

Sheldon è stato un'aggiunta eccellente alla band, un grande scrittore e produttore, e una persona gentile e amorevole. Ci mancherà. Le nostre condoglianze alla sua famiglia».