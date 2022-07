Sharon Stone, lo scatto in topless a 64 anni è un messaggio di body positive: «Imperfetta con gratitudine»

Trent'anni fa arrivava nelle sale cinematografiche Basic instict, il celebre film di Paul Verhoeven con Michael Douglas nei panni di un detective incaricato di occuparsi di un omicidio a sfondo sessuale. La pellicola lanciò Sharon Stone come icona sexy. E, ancora oggi, l'attrice viene spesso associata alla famosa scena in cui accavalla le gambe senza slip durante un interrogatorio. Ora che ha da qualche tempo superato i sessanta Sharon è ancora la piu' sexy di tutte. Anche se su di lei il tempo sembra non passare mai, oggi che di anni ne ha 64 anche lei si vede diversa da quell'icona degli anni '90, e non ha paura a mostrarlo. Anzi, mostra tutto con fierezza estrema la Stone.

Sharone Stone, il topless da urlo

Con una foto a bordo piscina il topless, che ancora è da urlo, lascia i suoi 3,2 milioni di follower senza parole. La star di Hollywood mostra ancora oggi una forma fisica invidiabile, ma anche per lei gli anni son passati. Perchè essere dive vere, significa anche accettare il tempo che passa e lei che è una sostenitrice del body positive accetta tutto con una gran risata. E il messaggio a corredo dello scatto è tutto volto al body positive: «Grata all'imperfezione in un giorno perfetto».

Il messaggio di body positive

Solo un asciugameno a strisce bianco e verde messo sulle spalle per coprire parzialmente il seno, necessario per non far bloccare la foto dal social. Il messaggio è potente soprattutto in considerazione del fatto che arriva da una delle donne considerate tra le più belle del mondo. Insomma la bellezza della donna va oltre ogni cliché e canone.