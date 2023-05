Sharon Stone, il sexy-scatto su Instagram: così (a 65 anni) l'attrice di “Basic Instinct” si tiene in forma

Sharon Stone si dice «pronta per l'estate»: lo scatto sexy Instagram è da non crederci. A 65 anni, l'attrice è ancora in formissima. Sono passati più di 30 anni dall’uscita del film “Basic Instinct” che ha consacrato la Stone come una delle donne più sexy al Mondo. Ma dando un’occhiata alle foto del suo profilo social, sembra che per l’attrice il tempo non sia mai passato.

Sharon ha dichiarato più volte di fare attenzione all’alimentazione evitando i cibi troppo elaborati e l’alcol.

La Stone non rinuncia mai alle sue ore di sonno e agli esercizi di meditazione. Queste piccole attenzioni l’aiutano ad affrontare con più forza i problemi della vita. La star poi, frequenta regolarmente la palestra ma si occupa del suo corpo anche a casa, utilizzando dei braccialetti con dei pesi per allenarsi persino quando è al computer.