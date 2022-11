Sharon Stone, l'annuncio choc: «Ho un tumore ma i medici avevano sbagliato diagnosi, ora devo operarmi»

Sharon Stone sconvolge i fan su Instagram. «Ho un grosso tumore fibroide», scrive in una storia. È stata la stessa attrice hollywoodiana di 64anni a rivelarlo sui social network con parole che hanno subito fatto preoccupare i milioni di fan.

Sharone Stone ha un tumore, l'annuncio choc

Nonostante si tratti di un tumore benigno, nel caso di Sharon Stone dovrà essere rimosso al più presto. Per l'attrice di "Basic Instinct" scoprire la malattia non è stato immediato è lei stessa infatti a rivelare di aver ricevuto una diagnosi errata, esortando le altre donne a «chiedere sempre un altro parere medico se preoccupate per i cambiamenti del loro corpo». Un avvertimento al sapore di consiglio che prende ancor piu' vigore perché detto da una star. Così il messaggio sta facendo il giro del web.

Le raccomandazioni

«Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e subìto una procedura medica sbagliata», ha scritto la diva proseguendo: «Questa volta doppia epidurale. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere. Ho un grosso fibroma che deve essere rimosso. Cercate un secondo parere. Può salvarvi la vita. Avrò bisogno di almeno 4-6 settimane per ristabilirmi appieno ma va tutto bene», ha voluto rassicurare Sharon Stone.