Shannen Doherty: «Il cancro al quarto stadio non mi ferma, continuo a lavorare per essere un esempio»

Sabato 2 Ottobre 2021, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 11:03

Shannen Doherty non si ferma. Nonostante il tumore, l'attrice cinquantenne - popolare in Italia grazie a "Beverly Hills 90210" - ha raccontato che «continuare a lavorare aiuta a inviare un messaggio sulla vitalità delle persone malate di cancro. Il miglior esempio - ha detto parlando con Variety - che posso continuare a dare ad altre persone malate di tumore, e al mondo esterno che non ha il cancro, è mostrare loro che aspetto ha un malato come me. Possiamo lavorare, quindi sto solo cercando di vivere il meglio che posso, per essere davvero un buon esempio».

L'ex Brenda Walsh della popolare serie tv anni '90 ha finito di girare tre film, la cui uscita è prevista entro i prossimi due anni. L'attrice recita in due film autunnali consecutivi per la rete Lifetime: "Dying to Belong", un remake del film del 1997 con Hilary Swank e Mark-Paul Gosselaar, e il dramma sul cancro "List of a Lifetime". Infine, è protagonista del thriller d'azione "Fortress", insieme a Bruce Willis e Chad Michael Murray.

«Non c'è mai stato nemmeno il pensiero che non avrei funzionato», ha poi spiegato l'attrice a cui è stato diagnosticato per la prima volta il cancro al seno nel marzo 2015. Lo scorso febbraio aveva rivelato in un'apparizione a "Good Morning America" ​​di aver vissuto di nuovo in privato la malattia perché erano apparse delle metastasi. All'epoca, la Doherty scrisse in un post su Instagram di aver fiducia nella sua capacità di affrontare questo «periodo travolgente» della sua vita.

«Dire che sono stressata è un eufemismo - aveva scritto nel post su Instagram - Dire che sto lottando è blando, ma credo che troverò il mio equilibrio. Scaverò a fondo per trovare la forza interiore di cui ho bisogno per affrontare tutto. Prego di fare tutto con dignità e grazia. Ho così tanto da dire, così tanto da condividere. Lo farò: per favore, sappiate quanto mi aiutate a risollevarmi», la chiusura dedicata ai fan.

Shannen ha poi svelato che è stata in grado di trovare questa forza interiore facendo affidamento sulla sua solitudine e tenendo per sé i dettagli intimi di questo viaggio contro il cancro. «Sto prendendo tutta questa energia e la sto dando a me stessa in questo momento». Per l'attrice avere il cancro «non dovrebbe porre limiti alla vita o alla carriera di una persona. Il cancro al quarto stadio non significa la fine della tua vita», ha aggiunto sempre parlando a Variety. «Non significa che non possa lavorare. È esattamente il contrario».

