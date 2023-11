Shane MacGowan, morto il frontman dei Pogues: aveva 65 anni

Addio a Shane MacGowan, frontman della band folk-punk Pogues: l'artista è morto a 65 anni. MacGowan, costretto su una sedie a rotelle da una caduta del 2015 da cui non si era ripreso, aveva lasciato definitivamente la band nel novembre del 1991, a causa dei problemi di alcol e dei continui ritardi alle prove e ai concerti. Ha scritto brani memorabili tra cui “Fairytale of New York” definita una delle più belle canzoni di Natale di sempre.

Shane MacGowan, Irish singer-songwriter and The Pogues frontman has sadly passed away.



He formed the Irish punk band Pogue Mahone, later shortened to The Pogues, in 1982 and released seven studio albums.



