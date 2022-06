Shakira e Piqué si sono separati, è ufficiale: «Chiediamo rispetto per i nostri figli»

È ufficiale, Shakira e Gerard Piqué si sono separati. Dopo dodici anni di amore intenso da cui sono nati anche due bambini hanno deciso di separare le loro strade. Erano settimane che le voci di una crisi si rincorrevano e ora sono proprio loro a vuotare il sacco: «Ci dispiace confermare che ci stiamo separando», si legge in una lettera firmata dalla cantante colombiana e dal giocatore del Barcellona FC. «Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione», termina così il comunicato, come riporta Hola! Milan e Sasha, venuti al mondo nel 2013 e nel 2015 sono e rimarranno la loro priorità.

Si erano conosciuti e innamorati nel 2010 in Sud Africa, lui lì con la nazionale spagnola, lei sul campo per cantare l'inno ufficiale della manifestazione, poi 12 anni di amore che hanno portato anche alla nascita di due figli. Il matrimonio non è mai arrivato perché Shakira ha sempre detto che le nozze la spaventavano. «Non voglio che mi veda come sua moglie, ma piuttosto come la sua ragazza. È come quel frutto proibito, preferisco tenerlo attento e pensare che tutto è possibile a seconda del suo comportamento». E quella passione li ha travolti per molti anni, ma da qualche giorno le voci di un tradimento scoperto dalla cantante circolavano troppo veloci. Piqué pare vivesse già nel suo appartamento di quando era single e spesso era in compagnia di una 20enne, lei era volata due volte a Ibiza solo con i figli. Insomma pare proprio che stavolta il gossip ci abbia preso.