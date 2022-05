Rissa Mughini-Sgarbi al Maurizio Costanzo Show, il critico d'arte: «Mi ha spintonato, deve vergognarsi»

Mercoledì 4 Maggio 2022, 17:32

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono venuti alle mani al Maurizio Costanzo Show. La rissa, ha avuto luogo durante le registrazioni della puntata, al Teatro Parioli di Roma. Sgarbi sarebbe addirittura finito a terra dopo uno spintone di Mughini. Dagli scatti pubblicati, è possibile scorgere una Iva Zanicchi impietrita e il giornalista Giuseppe Cruciani che cerca di separare i due contendenti.

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, nuova rissa al Maurizio Costanzo Show: il critico d'arte finisce a terra

«Non è successo niente», nega Mughini in onda a "Torre di controllo" su Radio Globo. A raccontare l'episodio al microfono di Alberto Gottardo è stato però il critico d'arte: «Deve solo vergognarsi. Lui ha cercato di risolvere una polemica verbale, è venuto per cercare di menarmi, io sono caduto. Mi è cascato addoso un quadro. Mi ha spintonato». «Potevo dargli un pugno perchè sono più giovane di lui ma non l'ho fatto per i miei principi», aggiunge Sgarbi.