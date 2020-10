Sgarbi, scontro alla Camera con Fico: «Non metto la mascherina, vi porterò un certificato medico»

Nuovo show alla Camera per Vittorio Sgarbi durante il dibattito dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte, che a Montecitorio ha parlato del Dpcm per limitare i contagi della seconda ondata di Covid-19. Sgarbi, che già nei mesi scorsi aveva avuto qualche battibecco in Parlamento riguardo l'uso della mascherina, si è rivolto al presidente della Camera Roberto Fico dicendogli: «Per non portare la mascherina, le porterò un certificato medico».

«L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non sulla sanità», ha aggiunto Sgarbi. «Purtroppo mi farò fare un certificato medico perchè ho problemi di respirazione e sono uno di quelli che potrebbe non portarla secondo il Dpcm. Lo porterò a lei, illustrissimo signor Fico», ha detto Sgarbi dopo che il presidente della Camera lo aveva invitato ad indossare correttamente la mascherina. «Allora lo porti», è stata la replica di Fico. «Potrò parlare senza censura», la controreplica di Sgarbi.

