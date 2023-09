Seymandi: «Non sono delusa, abbiamo avuto problemi come tutte le coppie. Io vittima di una gogna social»

La telenovela dell'estate non accenna a fermarsi. Si tratta del caso Segre-Seymandi. La coppia è balzata agli onori della cronaca dopo la rottura avvenuta nell'estate durante la festa, davanti agli invitati, in cui doveva essere annunciata la data del matrimonio. Il video della serata è diventato virare sul web. Ora la mancata sposa è intervenuta a La Vita in Diretta con nuove rivelazioni.

Segre-Seymandi, Cristina e il messaggio a Zona Bianca: «Massimo tradì delle ex. E se si fossero comportate come lui con me?»

Il processo

A ottobre ci sarà il procedimento civile al tribunale di Torino che vede il finanziere Massimo Segre opposto all'ex fidanzata, l'imprenditrice Cristina Seymandi.

La protesta

"Bisognerebbe fermarsi e capire che quello che si vede non è quello che appare", dice a La Vita in diretta. "Non è una delusione, come tutte le coppie abbiamo avuto dei problemi". E ancora: "Io vittima di gogna social, è stato un problema di relazione di coppia finito poi sui social. Sulle piattaforme manca il contesto e si giudica senza avere le basi. Ci vuole un sentimento di comprensione prima di giudicare".