Vinci se ti astieni dal sesso: cos'è la challenge "No Nut November"

Novembre è il mese in cui il sesso va in panchina. Non per tutti chiaramente, ma solo per coloro che partecipano alla "No Nut November" (NNN). Si tratta di una challenge nata su Internet e che prevede che gli uomini si astengano dall'eiaculazione per tutto il mese di Novembre. E no, non vale nemmeno masturbarsi. Insomma, una tortura. La “NNN” è nata nel 2011 diventata virale solo nel 2019. Gli esperti parlano di alcuni effetti benefici fisici e psicologici tra cui maggiore lucidità mentale, autostima e controllo dei propri impulsi.

Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: >> LA TERAPIA SESSUALE ILLEGALE NEGLI USA SBARCA IN UNO SHOW NETFLIX