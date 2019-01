La spettatrice si annoia, Servillo si arrabbia: «Se non le piace se ne vada». E lei obbedisce

Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio, 16:55

È la testimonianza di uno spettatore, presente venerdì sera al Teatro Bellini, durante lo spettacolo «Elvira» con Toni Servillo . Una spettatrice è stata invitata dall'attore a lasciare il teatro. «Increscioso – reclama Antonio Riscetti, un cabarettista presente allo spettacolo – mi tocca definire così quanto è successo ieri sera al Teatro Bellini di Napoli, durante la rappresentazione di Elvira, spettacolo costato 32 euro».LEGGI ANCHE Di Battista a Che tempo che fa, battibecco con Fazio «Un gesto assurdo - continua Antonio - da parte del protagonista Servillo nei confronti di una spettatrice la quale, molto educata, mostrava dissenso con il volto, ognuno ritengo sia libero di farlo. Servillo ha interrotto lo spettacolo, ha raggiunto il proscenio e si è rivolto in modo arrogante nei confronti di una spettatrice invitandola a lasciare il teatro. La spettatrice è stata accusata di non avere apprezzato fino a quel momento lo spettacolo, facendo, a detta dell’attore, “smorfie di poco gradimento" e quindi per questo non degna di continuare a restare al suo posto».Un atteggiamento che è piaciuto in sala, dove in molti hanno applaudito l'attore, ma che ha diviso il web: ci sono stati anche post di dissenso sui social indirizzati al teatro Bellini. «Mi rivolgo all’attore Servillo - continua Antonio - volendo stigmatizzare questo comportamento arrogante, e lo invito – conclude – a lasciare per un po’ le scene e a riflettere».