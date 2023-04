Venerdì 14 Aprile 2023, 07:53 - Ultimo aggiornamento: 08:24

Avrebbe voluto festeggiare il ventennale di "Tutto quello che un uomo", la canzone che nel 2003 lo fece uscire dall'anonimato e lo portò in classifica, sul palco dove la sua carriera sbocciò: l'Ariston di Sanremo. Il sogno di Sergio Cammariere non si è realizzato. Lo racconta il 62enne musicista calabrese - ma romano d'adozione - presentando il suo nuovo album "Una sola giornata", in uscita oggi, tredici brani che spaziano dal jazz alla bossa nova passando per la canzone d'autore. «Questo disco era pronto già a marzo dell'anno scorso. Poi c'è stato un contatto con Amadeus per Sanremo e ho atteso: aveva scelto due canzoni, una era "Regina del mio mondo". Mi aveva suggerito di aspettare ottobre. Poi dicembre. Poi però il mio nome non c'era, nella lista letta in tv. Conosco almeno altri cinque colleghi ai quali è accaduta la stessa cosa», dice. A consolare Cammariere ci pensa Mina, che ha inciso la sua "Tutto quello che un uomo" nel nuovo album "Ti amo come un pazzo", in uscita il 21 aprile. «Lo prendo come un premio alla carriera», dice sorridendo il musicista, che il 17 giugno si esibirà alla Casa del Jazz a Roma.

Ma non c'è solo il disco, Cammariere torna anche a comporre per il cinema. Sono sue le musiche del nuovo film di Pupi Avati, "La quattordicesima domenica del tempo ordinario", in uscita a maggio (con Gabriele Lavia e Lodo Guenzi): «Finora ho firmato venti colonne sonore: ma questa per Pupi mi ha fatto crescere. I grandi maestri hanno le idee chiarissime su quello che vogliono".