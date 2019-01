Sergio Assisi: «Gabriella Pession ora è felice, perché non sta più con me»

Gabriella Pession è finalmente felice perché non sta più con me» ha detto l'attore, 46 anni, ospite di Caterina Balivo a

Vieni con me

: «Non stiamo più insieme dal 2011, sono passati quasi dieci anni. Lei si è sposata, ha avuto figli». Gabriella nel 2012, in un’intervista Vanity, ha raccontato che è stata lei a lasciare Sergio: «Era il mio compagno, la mia famiglia, il mio amico. Era troppo, forse ci eravamo isolati e litigavamo tanto. Mio nonno mi ha insegnato che le cose malate vanno tagliate, altrimenti vanno in cancrena. E io ho preso in mano le forbici per recidere la storia con un uomo che ho amato molto e da cui mi sono dovuta staccare perché ero rimasta sola a cercare di salvarci».



Poi, sul set della serie Crossing Lines, la Pession ha conosciuto l’attore irlandese Richard Flood, da cui ha avuto Giulio, 4 anni, e con cui è convolata a nozze nel 2016: a portare le fedi all’altare fu il loro bambino, che all’epoca aveva due anni.

