Serena Enardu contro Pago: «Abbi il coraggio di dire perché ti ho cacciato…»

Serena Enardu si scaglia contro Pago. Serena Enardu non ha fatto passare molto tempo e dal suo account Instagram ha risposto al libro scritto dal suo ex, “Vagabondo per amore”, che ha scritto di averla lasciata perché sorpresa assieme ad Alessandro Graziani, tentatore di Temptation Island.

Su Instagram l’attacco di Serena “Stamattina - ha confessato sul social - mi aspettavo di tutto ma non di svegliarmi con l’intervista di Pago su Chi in cui racconta una manica di fesserie (…) Mi spiace perché capisco che è per vendere il libro, perché si legge dall’articolo che è una propaganda meschina per la vendita del libro, dove deve svelare questo mistero di Pulcinella. Credimi, sono veramente imbarazzata per te”.

Lui non avrebbe raccontato la verità: “Perché almeno una volta potevi avere il coraggio di raccontare la verità sul perché ci siamo lasciati, anzi sul perché ti ho sbattuto fuori di casa prima del giorno in cui tu prendesti il telefono per trovarti una scusa mediocre come quella che hai scritto (…) Non ci siamo lasciati, mi dispiace per chi ha perso tempo a scrivere quest’intervista, non oso immaginare quante altre cazzat* ci sono scritte sul libro! Se mi volevi mandare una lettera di addio potevi scrivermela, non importava scrivere un libro, che poi sulla copertina dietro ha un prezzo, che devono pagare gli altri. Sei becero!”.





