Serena Bortone positiva al Covid, conduce “Oggi è un altro giorno” da casa: è asintomatica

Serena Bortone è positiva al Covid. Il talk di Rai1, “Oggi è un altro giorno”, è andato in onda lo stesso (oggi 14 gennaio), con la conduttrice collegata da casa, metodo già testato con successo per altre produzioni Rai nel corso di questi mesi difficili. Lo conferma su Twitter la setssa presentatrice.

APPROFONDIMENTI PERSONE Serena Bortone positiva al Covid, conduce il programma Rai da casa PERSONE Gerry Scotti racconta il Covid: «Trentasei ore in anticamera... ITALIA Caterina Collovati positiva al Covid: «Da sola, senza la mia... L'ALLARME Covid, boom di vip positivi: il virus viaggia negli studi televisivi... TELEVISIONE Covid, Valentino Picone: «Il tampone conferma che ho il Covid,... LA CANTANTE Ornella Vanoni positiva al Covid, la foto sotto le coperte: «Mi...

Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su @RaiUno ! — serena bortone (@serenabortone) January 14, 2021

Gerry Scotti racconta il Covid: «Trentasei ore in anticamera terapia intensiva con l'ossigeno»

Covid, Valentino Picone: «Il tampone conferma che ho il Covid, spero di tornare presto a Striscia»

In studio, a fare le veci della giornalista che ha spiegato di non avere nessun sintomo, gli “affetti stabili” Gigi Marzullo e Gigliola Cinquetti. Ieri il programma non era andato in onda.

Caterina Collovati positiva al Covid: «Da sola, senza la mia famiglia, e ora mi chiedo: come può essere successo?»

Covid, boom di vip positivi: il virus viaggia negli studi televisivi da Milano a Roma

Ultimo aggiornamento: 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA