Sean Penn lascia l'Ucraina e scappa a piedi in Polonia: «Abbiamo dovuto abbandonare la nostra auto»

Sean Penn, a causa dell'intensificarsi del conflitto, è stato costretto a scappare dall'Ucraina dove era giunto nei giorni scorsi per girare un documentario sulla guerra. L'attore e regista statunitense, vincitore di un premio Oscar per «Milk», ha dovuto lasciare a piedi la città di Kiev per provare a entrare in Polonia. Penn ha postato una foto sul suo profilo Intagram che lo ritrae metre trascina un trolley su un'autostrada intasata di auto di gente in fuga verso il confine polacco.

«Io e i miei colleghi abbiamo camminato per chilometri verso il confine dopo aver abbandonato la nostra macchina lungo la strada», ha scritto Penn: «Quasi tutte le auto hanno a bordo donne e bambini, senza segni di bagaglio, e quell'auto è il loro unico bene di valore». L'attore sta lavorando dallo scorso novembre su un documentario dedicato all'aggravarsi delle tensioni tra Russia e Ucraina. Era arrivato a Kiev poco prima che le forze di Mosca invadessero il paese.