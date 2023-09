Seal, tutto l'amore per la figlia Leni Klum con un post su Instagram

Mercoledì 6 Settembre 2023, 16:19 - Ultimo aggiornamento: 16:21

Il cantante Seal ha condiviso un tenero messaggio su Instagram dedicato a sua figlia Leni, che è tornata a New York dopo aver trascorso l'estate con il padre biologico, Flavio Briatore, tra Italia e Monaco. Seal ha pubblicato una foto di lui insieme a Leni, esprimendo il suo amore per lei e ringraziandola per averlo reso una persona migliore: «A New York con la giovane donna che ha cambiato la mia vita in meglio 19 anni fa. Grazie Leni per avermi reso una persona migliore». Leni è la figlia biologica di Briatore ma è stata adottata da Seal nel 2009 quando lui era sposato con la madre di Leni, Heidi Klum. Nonostante la separazione di Seal e Klum nel 2012, il legame tra Leni e Seal rimane forte e affettuoso. Leni ha trascorso l'estate con suo fratello Nathan Falco, figlio di Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Questa estate ha segnato un momento di riavvicinamento tra Leni e suo padre biologico, Flavio Briatore, dopo anni di distanza. Leni Klum, chi è la figlia di Briatore (mai riconosciuta): altezza, Instagram e fidanzato