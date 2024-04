Scurati e il monologo censurato, l'ad Sergio: «Vogliono distruggere la Rai, chi ha sbagliato paghi». Il chachet di 1.800 euro per un minuto, cosa è successo

«Da settimane la Rai è vittima di una guerra politica quotidiana con l'obiettivo di distruggerla». Lo spiega l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, in un colloquio con La Stampa dopo il caso della censura del monologo sul 25 aprile dello scrittore Antonio Scurati. E proprio su questo l'ad annuncia che «quello che è accaduto non può finire qui» e che «per lunedì ho chiesto una relazione, saranno presi provvedimenti drastici». Infatti secondo Sergio è «surreale, surreale come sia potuto accadere, è necessario approfondire e dare risposte. Chi ha sbagliato paga».

Serena Bortone legge il monologo di Scurati in apertura di trasmissione: «Mi ha regalato il testo che aveva scritto per noi»

Il cachet

Del monologo censurato «nessuno mi ha informato.