Scudetto Napoli, Caterina Balivo impazzisce di gioia: «Ci vediamo in piazza». Il video è virale

Venerdì 5 Maggio 2023, 16:15

Ieri il Napoli ha vinto lo scudetto dopo 33 anni. Caterina Balivo è felicissima. Scatenata sui social la nota conduttrice, ha esultato al terzo fischio dell'arbitro del match della sua squadra del cuore contro l'Udinese. «Ci vediamo in piazza. Troppo emozionata. 33 anni dopo, una meravigliosa notte di maggio». Ha detto dal terrazzo di casa saltellando e sventolando la sciarpa del Napoli. Alle sue spalle la città illuminata a festa dai fuochi d'artificio. «Ora scendo in piazza per la pizza» ha aggiunto, e infine ha intonato una canzone dedicata a Osimhen. Pure i vip sono pazzi di gioia per la vittoria dello Scudetto del Napoli.