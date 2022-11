Martedì 15 Novembre 2022, 07:57 - Ultimo aggiornamento: 07:59

«Non ho fatto coming out: ho solo fatto una proposta di matrimonio al mio compagno. Sicuramente una cosa include l'altra, ma io non sono molto per le etichette», spiega Valerio Scanu. Sabato scorso «il giorno del suo compleanno», dice lui il 32enne cantante sardo, noto ai più per aver partecipato nel 2009 ad Amici, arrivò secondo dietro Alessandra Amoroso, e per aver vinto l'anno successivo il Festival di Sanremo con Per tutte le volte che, ha chiesto la mano del compagno.

La scena, sulle note di Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti, è stata ripresa con il cellulare da uno degli amici della coppia, che ieri ha condiviso il video poi rilanciato dallo stesso Scanu. La clip rappresenta anche il coming out pubblico del cantante, che non si era mai espresso sul suo orientamento sessuale e la sua vita sentimentale: «Uno magari se lo poteva pure aspettare spiega lui non vedo il coming out come una cosa necessaria. L'ho fatto con la mia famiglia dieci anni fa, nel 2011, e mi va bene così. A livello pubblico non ho mai dichiarato il mio orientamento sessuale e mai lo farò. Non sono proprio lo stereotipo del macho man o dello sciupafemmine, mettiamola così. Se un eterosessuale chiede alla propria fidanzata di sposarlo, si parla di coming out perché ha esplicitato la propria eterosessualità? Non mi pare. Dovrebbe valere la stessa cosa anche per chi è omosessuale. Antonino (altro ex concorrente di Amici, ndr) dice che i discografici gli sconsigliavano di fare coming out perché temevano potesse perdere pubblico? Non ne so niente: a me non è mai successo. D'altronde sono uscito dal talent qualche anno dopo, quando i tempi erano già diversi».

Valerio Scanu si sposa (e fa coming out): la proposta di matrimonio al compagno Luigi Calcara, ingegnere della Sapienza



Scanu, racconta, ha conosciuto Luigi Calcara che nella vita fa il docente universitario presso il dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica alla Sapienza di Roma «su Instagram:ma non era mio fan sorride il cantante avevamo degli amici in comune su Instagram. Un giorno commentò una mia storia. Abbiamo cominciato a chiacchierare e ora eccoci qui». Ora i due pensano già alle nozze: «Stiamo capendo in che mese: sicuramente nel 2023». Intanto Valerio Scanu si prepara a tornare alla musica, dopo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia nel 2020 suo papà è venuto a mancare a soli 64 anni a causa di alcune complicanze legate al Covid e la laurea in Giurisprudenza con 110 e lode conseguita quest'estate all'università telematica Giustino Fortunato di Benevento: «A breve uscirà un nuovo singolo, anticipa il mio primo album di inediti in cinque anni, dopo Dieci del 2018. Si intitola Presente, lo hanno scritto Andrea Amati e Gabriele Oggiano: è un pezzo che tengo chiuso nel cassetto da due anni». Il 7 dicembre farà un concerto di canzoni natalizie al Teatro Roma: «Sanremo? Non manderò brani ad Amadeus: non è il momento giusto».



