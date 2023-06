Sargonia Dankha uccisa in Svezia nel '95, arrestato a Sanremo l'ex fidanzato dopo 28 anni: svolta sul giallo

La Procura di Imperia potrebbe aver dato la svolta a un caso rimasto irrisolto per quasi 30 anni. A Sanremo è stato arrestato un ultrasettantene, accusato di aver ucciso in Svezia una ragazza di 21 anni e di averne fatto sparire il corpo. Il delitto risale al 1995. La vittima si chiamava Sargonia Dankha, una giovane di origini irachene ma naturalizzata svedese.

Il principale indiziato per l'omicidio è un uomo italiano, che all'epoca dei fatti contestati risiedeva proprio in Svezia, dove gestiva un ristorante. Allora era stato fermato dalle autorità svedesi: avevano raccolto alcune prove contro di lui, ma non erano riuscite a ritrovare il cadavere. Pertanto, non era stato possibile il rinvio a giudizio. L'omicidio di Sargonia Dankha è rimasto fino ad oggi un "cold case".

Le indagini

Per risolvere il caso gli inquirenti italiani sono volati in Svezia, nelle scorse settimane, a seguito delle denuncia sporta alla Procura di Imperia da parte dei familiari della vittima, assistiti da un avvocato di Milano: in tutti questi anni hanno sempre continuato a combattere per ottenere giustizia. Le indagini sono state affidate al procuratore capo di Imperia, Alberto Lari, e i sostituti Maria Paola Marrali e Matteo Gobbi.

Gli inquirenti hanno recuperato i vecchi faldoni delle indagini, svolte all'epoca dai colleghi svedesi, per farli tradurre in Italia da un'interprete ed esaminarli nuovamente. Stando a quanto emerso, il ristoratore avrebbe ucciso la sua ex compagna in occasione del cosiddetto "ultimo incontro", al culmine di una relazione turbolenta fatta di alti e bassi, per poi nascondere il cadavere in una discarica.

Inoltre, stando a quanto hanno riferito negli anni i media svedesi, pare che lei lo avesse denunciato più volte per aggressione e molestie, dopo la fine del rapporto.

Sargonia Dankha era nata il 2 dicembre del 1974. É stata vista per l'ultima volta viva a Linköping, città della Svezia meridionale, nel primo pomeriggio del 13 novembre del 1995. All'epoca i poliziotti svedesi avevano rinvenuto tracce ematiche e capelli della vittima nel bagagliaio dell'auto di proprietà del ristoratore, una Ford Escort rossa. Elementi che poi avevano portato all'arresto nei suoi confronti.

Si presume che l'indiziato avesse smembrato il corpo della vittima nella cucina del suo ristorante, per poi gettarlo nella discarica. Ma come detto, quei resti non sono mai venuti alla luce. Fattore che aveva costretto le autorità svedesi a rilasciare il sospettato: la legge svedese - contrariamente a quella italiana - non riconosce la responsabilità penale a un presunto colpevole di omicidio se il corpo della vittima non viene ritrovato. Così il ristoratore aveva approfittato dello stallo investigativo per scappare in Italia. Lasciandosi alle spalle la sua vita svedese, il ristorante e i figli avuti da una precedente relazione.

La nuova vita in Liguria e all'arresto

A Sanremo il sospettato dell'omicidio di Sargonia Dankha si è rifatto una vita con una nuova compagna. Almeno fino ad oggi, quando hanno bussato alla sua porta le forze dell'ordine italiane. Decise, una volta per tutte, a dare una risposta ai familiari di quella povera ragazza uccisa in Svezia 28 anni fa. L'indagato è stato tratto in arresto dalla sezione di polizia giudiziaria del Tribunale di Imperia, sotto il coordinamento della Procura. L'accusa è di omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili e la soppressione di cadavere. Secondo la Procura di Imperia ci sarebbero prove schiaccianti contro l'indagato: dovrà essere il Gip a stabilirlo.