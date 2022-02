Sara Tommasi, morta la mamma Cinzia. L'addio della ex showgirl: «Grata a Dio per aver potuto recuperare il tempo perso»

Sara Tommasi ha detto addio a mamma Cinzia, scoparsa dopo una lunga malattia. L'ex showgirl ha voluto dedicarle un post social, nel quale ha condiviso una delle ultime foto scattate insieme: «Ciao Mamma!!! Sono grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa!!! Riposa in pace», si legge. Sara Tommasi ha ripreso in mano la sua vita dopo diversi problemi di dipendenza da droga e alcol. Negli ultimi anni è riuscita a rimettersi in sesto, riavvicinandosi alla famiglia e trovando l'amore. L'anno scorso si è sposata con l'attuale marito, Antonio Orso.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Morta Jane "Nightbirde" Marczewski IL RITRATTO Donatella Raffai, chi era la conduttrice Rai L'OMAGGIO Monica Vitti, l'addio alla "sua" Roma: Camera...

Gary Brooker morto, addio al cantante dei Procol Harum: aveva 76 anni. Cantava "A whiter shade of pale"

Mark Lanegan, morto il leader degli Screaming Trees ed ex Queens of the Stone Age: aveva 57 anni

Il 6 dicembre scorso, in occasione del compleanno della mamma, aveva parlato brevemente della sua malattia in un altro post social: «Mia madre da un po' di anni non è in perfetta forma (diciamo così). Per lei festeggiare con me e mio marito il suo compleanno ha un significato ancor più importante!! Lei dice che in questo 2021 le ho regalato emozioni fortissime e io dico lo stesso a lei, per la sua presenza», aveva scritto.